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Konyaaltı’nda pazarlar hafta içi kurulacak

ANTALYA HABERLERİ  | 17.04.2020 13:38 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi, hafta sonları için alınan sokağa çıkma yasağıyla ilgili vatandaşları mağdur etmemek adına, semt pazarlarıyla ilgili yeni bir düzenleme getirdi.

Konyaaltı Belediyesi, hafta sonları için alınan sokağa çıkma yasağıyla ilgili vatandaşları mağdur etmemek adına, semt pazarlarıyla ilgili yeni bir düzenleme getirdi. Buna göre hafta sonu kurulan semt pazarları, hafta içi farklı günlerde kurulacak.
Ülke genelinde Korona virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, yerel yönetimler tarafından da büyük bir titizlikle uygulanıyor. Bu tedbirler kapsamında Antalya’nın da içinde bulunduğu 31 ili kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağı, 17 Nisan Cuma günü saat 24.00 itibariyle başlıyor. Konyaaltı Belediyesi bu yasak nedeniyle vatandaşları mağdur etmemek adına semt pazarları ile ilgili yeni bir uygulama başlatıyor. Buna göre ilçenin farklı noktalarında hafta sonu kurulan semt pazarları, uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta içi farklı günler de kurulacak.

"Yeni düzenleme getirdik"
Tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de büyük sıkıntılara yol açan salgın nedeniyle aldıkları tedbirleri tek tek uyguladıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu tedbirlerin başında semt pazarlarıyla ilgili bir dizi uygulamaların geldiğini söyledi. Pazar yerlerinde giriş ve çıkışların tek noktadan yapıldığını, içerideki esnaf sayısının iki katını geçmeyecek şekilde müşteri alındığını, alınan bu müşterilerde de maske zorunluluğu aradıklarını dile getiren Başkan Semih Esen, şimdi de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili semt pazarları için yeni bir düzenleme getirdiklerini bildirdi.
Esen, “Bu hafta sonu uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili bizler hazırlıklarımızı yaptık. Gerek zabıta, gerek ise temizlik ekiplerimiz sokakta görevleri başında olacak. Bununla birlikte hafta sonu ilçemizin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarının, hafta içi kurulmasını kararlaştırdık. Buna göre Pazartesi günü Siteler ve Molla Yusuf Pazarı, Salı günü Altınkum, Pınarbaşı ve Liman Semt Pazarı, Çarşamba günü Öğretmenevleri ve Gürsu Semt Pazarı, Perşembe günü Liman, Siteler ve Molla Yusuf Semt Pazarı, Cuma günü ise Liman, Altınkum ve Pınarbaşı Semt Pazarı kurulacak. Pazar yerlerine girişler saat 09.00’da başlayacak, saat 19.00’da ise Pazar girişlere kapatılacak. Pazarlarımız ile ilgili bu düzenlemeler ‘sokağa çıkma yasağı’ devam ettiği sürece uygulanacak" diye belirtti.

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