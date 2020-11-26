YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Konyaaltı’nda taksi durakları, parklar ve camilere dezenfekte çalışması

Konyaaltı’nda taksi durakları, parklar ve camilere dezenfekte çalışması

ANTALYA HABERLERİ  | 26.11.2020 17:53 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi korana virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi korana virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda cami, taksi durakları, park-bahçe ve okullar ilaçlanıyor.
İlçe genelinde 21 taksi durağı ve bu duraklara bağlı çalışan 351 taksi, 60 cami ile okul ve bağlı kurumlar her hafta düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, salgın dönemi bitene kadar bu çalışmaların belirli periyotlarla devam edeceğine dikkat çekti. Esen, “Konyaaltı Belediyesi olarak ilk günden bu yana pandemi ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz üstün bir gayretle halkın yoğun olarak kullandığı, temasın yoğun olduğu alanlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Taksi durakları başta olmak üzere, park-bahçe, okul ve camilerde dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Halkımızdan istediğimiz alınan tedbirlere uymaları. Salgını henüz son bulmuş değil. Lütfen sosyal mesafeye, maske takmaya ve el hijyenine dikkat edelim. Kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen gösterelim” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

Antalya Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
12:50
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Bahçelievler Eczanesi
Muratpasa
Burdur Eczanesi
Muratpasa
Keskin Eczanesi
Muratpasa
Müjgan Eczanesi
Muratpasa
Sedir Eczanesi
Muratpasa
Sıhhiye Eczanesi
Muratpasa
Bülbüller Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.