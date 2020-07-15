Konyaaltı’nda THM Korosu esintisi

Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu’nun uzun zaman sonra ilk kez seyirciyle buluştuğu konser ve Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisi beğeni topladı.

Korona virüs nedeniyle bir süredir yasak olan kültür-sanat etkinlikleri ‘Yeni normal hayat’ ile birlikte tedbirli olarak yeniden halkla buluşmaya başladı. Konyaaltı Belediyesi de bu kapsamda Antalyalılar için bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu ve Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı içerisinde yer alan amfi tiyatro da sahne aldı.

Konser öncesinde ateş ölçüldü

Konser öncesinde amfi tiyatroya alınacak izleyicilerin ateşi ölçülerek, dezenfektan sıkıldı. Konser alanına maskesiz girişlere izin verilmedi. Sosyal mesafe kuralı ve tüm hijyen tedbirleri alınarak gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak, Konyaaltı Belediyesi bünyesinde ilk kez kurulan Halk Oyunları Topluluğu sahne aldı. 16 kadın ve 16 erkek dansçının yer aldığı Halk Oyunları Topluğu, iki hafta gibi kısa sürede hazırladıkları gösteriyi sundu. Halk Oyunları Topluluğu, Teke Yöresi oyunları ile izleyenlerden alkış aldı. Halk oyunları antrenörü Mehmet Bağcı da etkinlikte sergilediği Zeybek performansı ilgi gördü.

15 eser seslendirildi

Daha sonra ise sahneye Konyaaltı Belediyesi THM Korosu çıktı. Cemil Korkut şefliğinde gerçekleştirilen konserde 15 eser seslendirildi. Koroda yer alan solistler de söyledikleri parçalar ile amfi tiyatroyu dolduran Antalyalılara keyifli dakikalar yaşattı. THM Korosu, ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’, Bahçede Erik Dalı’, ‘Arpa Buğday Daneler’ ve ‘Köyceğiz Yolları’ gibi eserler ile Antalyalılara sıcak yaz akşamında hoşça bir vakit geçirtti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, gerçekleştirdikleri sosyal ve kültürel etkinliklerde Antalyalıların kültür ve sanata olan özlemlerini yakından gördüklerini söyledi. Semih Esen, “Tüm tedbirlerimizi alarak konserlerimizi gerçekleştiriyoruz. Konserlerimizde sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız da keyifli dakikalar geçiriyor. Etkinliklerimize yakından ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

