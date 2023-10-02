Konyaaltı’ndan Ankara’ya 100. yıl turu

Bisiklet turunu gerçekleştirecek İranlı Azeri sporcu Ali Hamzehzadeh’in, Ankara’nın başkent oluşunun 100. yılı olan 13 Ekim tarihinde başkente varması planlanıyor.

Konyaaltı Belediyesi ile Türk Ocakları Antalya Şubesi, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Cumhuriyet’in 100. yılına özel düzenlenen Antalya’dan Ankara’ya Bisiklet Turu, Konyaaltı Belediyesi hizmet binası önünde başladı. Konyaaltı’nda başlayan bisiklet turunu İranlı Azeri sporcu Ali Hamzehzadeh gerçekleştirecek. Sporcu Hamzehzadeh’in, Ankara’nın başkent oluşunun 100. yılı olan 13 Ekim tarihinde başkente varması bekleniyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türk Ocakları Antalya Şube Başkanı Abdullah Uysal ve Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü bisiklet takımı, etkinliğe katılarak Ali Hamzehzadeh’i Ankara’ya uğurladı. Böyle anlamlı bir etkinliği gerçekleştireceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydeden Hamzehzadeh, “Kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutluyorum” dedi.

Sporcunun tur boyunca yanında taşıyacağı hatırata kısa bir not yazan Başkan Esen ise şu cümlelere yer verdi: “Şanlı tarihimizin en önemli eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’mizin 100 yılı kutlu olsun. Nice yüzyılları gelecek nesillerin de aynı coşkuyla kutlaması dileğiyle yolunuz, yolumuz açık olsun”.

