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Konyaaltı’ndan yayla yollarına asfalt çalışması

ANTALYA HABERLERİ  | 07.10.2020 12:16 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sinan Değirmeni-Saklıkent yolunu satih asfalt ile kapladı.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sinan Değirmeni-Saklıkent yolunu satih asfalt ile kapladı. Konyaaltı Belediyesi, yayla yollarında asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Geyikbayırı, Sinan Değirmeni-Saklıkent yayla yolunun altyapısını tamamladı. Yağmur suyu kanallarına büzler yerleştirilerek, yol kenarları düzeltildi. Altyapının tamamlanmasıyla yol, satih asfalt ile kaplandı. Geyikbayırı, Sinan Değirmeni-Saklıkent yolunu yaz aylarında yaylacılar, kış aylarında ise kayak meraklıları sık kullanıyor.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’nda yeni yol açma ve asfalt çalışmalarını, ilçenin tüm noktalarında yaptıklarını söyledi. Esen, “Bu bölgemiz hem yaz hem kış aylarında çok kullanıyor. Plan ve program doğrultusunda asfalt dökülmesi gereken noktalarda çalışmalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli yolculuk yapması adına çalışmalarımız sürecek. Geyikbayırı-Sinan Değirmeni ve Saklıkent yolumuza yapılan asfalt yurttaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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