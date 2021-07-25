Konya'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazadan sonra kaçan sürücü yakalandı

Konya'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü gözaltına alındı.

Merkez Ankara Caddesi Şehit Ümit Özer Parkı önünde, kontrolden çıkan otomobil, biri arıza nedeniyle yol kenarına çekilen olmak üzere 2 otomobil ile 5 yayaya çarptı. Sürücü kaza sonrası olay yerinden hızla uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Mürsel Bayındır (24), Osman E, Lütfi K, Mehmet Akif T. ve Furkan K. ilk müdahale sonrası ambulansla farklı hastanelere kaldırıldı.

Mürsel Bayındır, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, kaçan sürücünün E.D. olduğu belirlendi.

E.D. ile araç sahibi H.D, kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

