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Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

22.03.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Horozluhan Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanı önünde 19 Mart'ta çıkan silahlı kavgada Uğur Kolçak'ın (25) yaşamını yitirmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kameralarının sökülüp, delillerin yol edilmeye çalışıldığını tespit etti.

Olaya karıştığı tespit edilen ve birçok suçtan kaydı bulunan şüpheliler Ziyaettin Ç. (25), Mehmet S. (58), Gökhan Y. (30), Murat C. (25), Mustafa A. (30), Muhammed Ali K. (23), Hayrettin K. (24) ve maktulün arkadaşı Memduh K. (27) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ziyaettin Ç, Gökhan Y, Hayrettin K. ve Mustafa A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kavganın, eğlence mekanına gelen Ziyaettin Ç'nin, iş yeri çalışanı zannettiği Kolçak'tan kapıyı açmasını istemesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Bunun üzerine koşarak yaklaşık 50 metre ilerdeki başka bir eğlence mekanına sığınmak isteyen Kolçak'ın, silah seslerini duyan bu eğlence mekanı sahiplerinin de silahlı saldırıya uğradıklarını düşünerek, diğer gruba ateşle karşılık vermesi sonucu çapraz ateş arasında kaldığı, vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya silahlı kavga

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