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Konya'da 1 kişinin öldürüldüğü silahla kavgayla ilgili 12 sanığın yargılaması sürüyor

11.10.2023 13:38 | Son Güncelleme:
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Konya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yusuf B, Hakan Y, Kamil B, Serkan E, Mümtaz A. ve tutuksuz sanıklar ile tarafa avukatları katıldı.

Yusuf B'nin avukatı, eylemlerinin meşru müdafaa kapsamında kaldığını öne sürdüğü müvekkilinin tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep etti.

Sanık Hakan Y'nin avukatı, "İzlenilen görüntüler dikkate alındığında sanık Yusuf B'nin eyleminin meşru müdafaa kapsamında olduğu görülmektedir. Diğer sanıkların da maktule yönelik bir eylemleri bulunmamaktadır. Müvekkilimin bu nedenle tahliye edilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesinde 19 Şubat 2022'de bir otelde bulunan eğlence mekanına gelen Mustafa A, Mümtaz A, Serkan E. ve Nazım Mutlusoy içeriye silahla girmek isteyince güvenlik görevlileriyle aralarında tartışma çıkmıştı. Silahla vurulan Nazım Mutlusoy hayatını kaybetmiş, 3 müşteri de yaralanmıştı.

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