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Konya'da 1 milyondan fazla kitap ve 450 yazar okuyucuyla buluşacak

12.10.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediyesince 250 yayınevinin de katılımıyla 15 Ekim'de düzenlenecek Konya Kitap Günleri 10 gün sürecek

Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Konya Kitap Günleri, Kovid-19 nedeniyle verilen bir yıllık aranın ardından yeniden kitapseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun en büyük kitap etkinliği olan Konya Kitap Günleri için hazırlıklar tamamlandı.

Yeni nesle kitap sevgisinin aşılanması, okuyan ve araştıran bir nesil yetişmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, şehrin kültür hayatına da önemli katkıda bulunuyor.

Konya Kitap Günleri kapsamında 10 gün boyunca Türkiye'nin önemli kalemleri kentte okurlarıyla bir araya gelecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevi, 450 yazar ve 500'den fazla etkinlikle Kitap Günleri'nin açılışının gerçekleştirileceğini belirtti.

Kitap Günleri'nin 15 Ekim'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını kitapseverlere açacağını bildiren Altay, "24 Ekim'e kadar tüm kitapseverleri Konya'mıza bekliyoruz. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Sadece Konya değil, bölge illerin tamamındaki kitapseverlerin kitapla buluşması için herkesi Konya'ya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Öğretmen ve öğrenciler de heyecanla bekliyor

Öğretmen Emel Ayas ise salgın nedeniyle kitap fuarlarından mahrum kaldıklarını kaydetti.

Geçen sene uzaktan eğitimler nedeniyle öğrencilere kitap sevgisini çok aşılayamadıklarını dile getiren Ayas, "Konya Kitap Günleri’nin başlamasını dört gözle bekliyoruz. Birçok yazarı ve kitabı aynı anda görmek çocuklara ayrı bir haz veriyor." görüşünü paylaştı.

Öğretmen Osman Yiğit de "Okul olarak kitap fuarlarını ziyaret ediyoruz. Çocuklarımızla hem kitap alıyoruz hem oradaki yazarlarla görüşme ve tanışma imkanımız oluyor. Çocuklarımıza Konya Kitap Günleri'ne aileleriyle birlikte gitmelerini tavsiye ediyoruz. Onlar da gayet memnun." dedi.

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