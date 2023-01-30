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Konya'da 10 otomatik av tüfeği, 4 pompalı tüfek ele geçirildi

30.01.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 10 otomatik av tüfeği, 4 pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir kargo firması aracılığıyla şehir dışına faturasız ve ruhsatsız silah gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını yürüten polis ekipleri, kargo firmasına ait şubede yaptığı aramalarda, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'a gönderilmek üzere kolilenmiş 10 otomatik av tüfeği, 4 pompalı tüfek, onlarca birleştirilmeye hazır tüfek parçası ve şarjör ele geçirdi.

Kargo firmasında yapılan incelemenin ardından gönderici M.G'ye ait iş yerinde yapılan aramada ise 87 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Konya av tüfeği tüfek

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