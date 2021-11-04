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Konya'da 115 parça tarihi eser ele geçirildi

04.11.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 115 parça tarihi eser ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 115 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Orhangazi Mahallesi'nde belirlenen adrese yaptığı baskında, 81 Roma sikkesi, 20 obje, 12 yüzük, mühür ve tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen taş buldu.

Tarihi eserlere el konulurken F.Ü. gözaltına alındı.

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