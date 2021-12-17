Konya'da 185 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 185 polisle 11 adrese düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları tarafından piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde, şafak vakti 185 polisin katıldığı operasyonda, 11 adreste arama yapıldı.

Aramalarda, 63 gram sentetik bonzai, 30 gram eroin, 259 sentetik ecza hap, 3 ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 33 fişek, 3 kama, 1 çalıntı dizüstü bilgisayar ile 3 bin 225 lira ele geçirildi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 6'sı adliyeye sevk edildi.

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