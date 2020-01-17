YURTHABER
  4. Konya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Konya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

KONYA HABERLERİ  | 17.01.2020 09:02 | Son Güncelleme

Konya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 8'i çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Konya'dan Ankara'ya gittikleri öğrenilen 2 taksiyi, Ankara Caddesi'nde durdurdu. Yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu 8'i çocuk 19 kişi yakalandı.

Araç sürücüleri ve yakalananlar emniyete götürülürken, göçmenlere 47 bin 850, sürücülere ise 34 bin 384 lira para cezası verildi.

Yapılan işlemlerin ardından düzensiz göçmenler, polis ekiplerince Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Tarihi eser satmak isteyen kişi gözaltına alındıTarihi eser satmak isteyen kişi gözaltına alındı
İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandıİzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Ankara Kaçak göçmen Kulu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Konya Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:32
Sabah
07:57
Öğle
13:05
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:23

Konya Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Mavi Eczanesi
Karatay
Ahmet Koç Eczanesi
Selcuklu
Çağlar Eczanesi
Selcuklu
Dudu Eczanesi
Selcuklu
Fetih Eczanesi
Selcuklu
Nihal Eczanesi
Selcuklu
Zühre Olgun Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Başkan Altay, Karayolları Camisi’nde vatandaşlarla buluştu

Başkan Altay, Karayolları Camisi’nde vatandaşlarla buluştu

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Osteoporoz Hastalığına Dikkat

Osteoporoz Hastalığına Dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.