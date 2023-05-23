YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya’da 2 bin metre sahipsiz ağ ve elektroşok malzemeleri ele geçirildi

Konya’da 2 bin metre sahipsiz ağ ve elektroşok malzemeleri ele geçirildi

23.05.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kaçak balık avı yapılmasının önüne geçilmesine yönelik denetimlerde 2 bin metre sahipsiz misina ağı ile elektroşok malzemeleri ele geçirildi.

Elektroşokla avlandığı tespit edilen 1 kişiye ise 66 bin 254 liralık idari para cezası uygulandı.

Beyşehir Gölü’nde 15 Mart’ta başlayan ve 3 ay sürecek olan su ürünleri av yasağı devam ederken, Beyşehir’de Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün koordinesinde ilçe müdürlüklerinde görevli personelin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi. Koruma ve kontrol ekipleri tarafından Beyşehir bölgesindeki tüm avlak sahaları, 11 adet karaya çıkış noktası, 13 balık restoranı, 2 su ürünleri işleme fabrikası ve 7 perakende satış noktası denetlendi. Yapılan kontrol ve denetimlerde göl sularına kaçak avlanmak amacıyla serildiği tespit edilen yaklaşık 2 bin metre sahipsiz misina ağı ile elektroşokla avlanmada kullanılan malzemeler ele geçirildi. Kaçak avlanmada kullanılan ağlar toplanırken, ağ gözlerine takılı olduğu belirlenen canlı balıkların tekrar göle bırakıldı. Elektroşokla avcılık yaptığı tespit edilen 1 kişiye 66 bin 254 liralık idari para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralıKonya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel tatlar tanıtıldıSinop'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel tatlar tanıtıldı
Kazada ölen 18 yaşındaki kız gözyaşları arasında toprağa verildiKazada ölen 18 yaşındaki kız gözyaşları arasında toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 23 Mayıs Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:27
Öğle
12:52
İkindi
16:43
Akşam
20:06
Yatsı
21:40

Konya Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Salı

Elçin eczanesi
Tuzlukcu
Taşkent eczanesi
Taskent
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Köseoğlu ferah eczanesi
Guneysinir
Gülçin eczanesi
Halkapinar
Nesrin eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

17 yıldır tek bir lokma yemek yemedi! “Kendimi aç hissetmiyorum”

17 yıldır tek bir lokma yemek yemedi! “Kendimi aç hissetmiyorum”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.