Konya'da 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yürütülen kaçakçılık çalışmaları kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde ve bir araçta yapılan aramalarda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

