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Konya'da 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

14.09.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Konya'da 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yürütülen kaçakçılık çalışmaları kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde ve bir araçta yapılan aramalarda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya kaçakçılık

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