Konya'da 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yürütülen kaçakçılık çalışmaları kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde ve bir araçta yapılan aramalarda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
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