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Konya’da 2 hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

KONYA HABERLERİ  | 21.09.2020 16:09 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde iki evin bodrum katından hırsızlık olayına karışan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki evin bodrumundan hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Konya’da 2 hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde iki evin bodrum katından hırsızlık olayına karışan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki evin bodrumundan hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayına M.E. adlı şüphelinin karıştığını belirleyen polis ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Cezaevine gönderildi.

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