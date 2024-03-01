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Konya'da 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasında

AA AA
01.03.2024 09:59
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.S'nin (16) kullandığı plakasız motosiklet, Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi'nde, karşı yönden gelen M.B.K. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücüler, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletlerden birinin önündeki aracı sollamak isterken karşı yönden gelen motosikletle çarpışması, devrilen motosikletlerden savrulan sürücülere, çevredeki vatandaşların yardım etmesi yer alıyor.

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trafik kazası Konya güvenlik kamerası

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