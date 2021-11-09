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Konya'da 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan sanığa 42 yıl 6 ay hapis cezası

09.11.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan sanığa 42 yıl 6 ay hapis cezası

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kahvehanede 2 kişiyi silahla öldüren, 1 kişiyi yaralayan sanığa 42 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mevlüt Çağsak, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatı Şafak Kabak, sanığın suçunu kabul ettiğini, en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Sanık Avukatı Muhammet Murat Acur ise ek süre istemediğini önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti sanık Çağsak'a, Hacı Ahmet Öksüz ve Ayhan Yalçınkaya’yı "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 2 kez 15'er yıl, Necati Harmancı'yı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay olmak üzere 42 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

- Olay

Seydişehir ilçesi İncesu Mahallesi'nde 10 Eylül 2020'de bir kahvehanede Mevlüt Çağşak (55), Ayhan Yalçınkaya (45), Ahmet Öksüz (41) ve Necati Harmancı (45) ile tartışmıştı. Çağsak'ın silahla ateş etmesi üzerine Ahmet Öksüz ve Ayhan Yalçınkaya hayatını kaybetmiş, Necati Harmancı yaralanmıştı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Mevlüt Çağşak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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