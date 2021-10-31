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Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

31.10.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kamil Ekinci (32) yönetimindeki 06 BTB 454 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolu Ömeranlı Mahallesi Kavşağı'nda Osman Okutan idaresindeki 06 M 0011 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Necati İyidinç (33) ve Özcan Özdemir yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kulu ve Cihanbeyli'deki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Konya

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