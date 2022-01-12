YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da 2 yıldan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olan 65 firari hükümlü yakalandı

Konya'da 2 yıldan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olan 65 firari hükümlü yakalandı

12.01.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 2 yıldan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olan 65 firari hükümlü yakalandı

Konya'da çeşitli suçlardan 2 yıldan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 firari hükümlü, 121 polisin katıldığı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nin koordinesinde, "kasten öldürme, hırsızlık, taksirle ölüme sebebiyet verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı yağma ve fuhşa teşvik" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 65 hükümlünün yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kent merkezinde 56 ekipte 121 polisin katıldığı operasyonda, belirlenen 48 adrese baskın düzenlendi.

Ekipler, 2 yıldan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlülerden 42'si, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 23 hükümlü ise adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Konya'da sahipsiz sokak hayvanları "yerden ısıtmalı" bakım odalarında ağırlanıyorKonya'da sahipsiz sokak hayvanları "yerden ısıtmalı" bakım odalarında ağırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 13 Ocak Perşembe

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:04
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:20
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.