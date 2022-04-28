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Konya'da 26 bin 190 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

28.04.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 26 bin 190 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'da akaryakıt kaçakçılığı yapılan iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 26 bin 190 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışı yapıldığı belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda bulunan 26 bin 190 litre kaçak akaryakıt, sayaçlı aparat ve jeneratöre el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.

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