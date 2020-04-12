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Konya'da 3 yaşındaki Nehir'in doğum günü pastası zabıtadan

KONYA HABERLERİ  | 12.04.2020 15:55 | Son Güncelleme

Konya'da 3 yaşındaki Nehir'in doğum günü pastası zabıtadan

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle ailesinin pasta alamadığı küçük Nehir'e, zabıta ekipleri sürpriz yaptı.

Merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan yaşayan Gülsüm İpek, 3 yaşındaki kızı Nehir'in doğum günü için kutlama yapmak istedi.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kızına pasta alamayan Gülsüm İpek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'dan sosyal medya aracılığıyla yardım istedi. Kılca, kendisinden doğum günü pastası temin edilmesini isteyen Gülsüm İpek'e, talebini yerine getireceğini söyledi.

Belediyenin zabıta ekipleri ise küçük kızın yeni yaşını kutlamak üzere temin ettikleri pastayla İpek ailesinin yaşadığı eve gitti.

Ekipleri kapıda karşılayan Turan ve Gülsüm İpek çiftinin kızı Nehir, doğum günü pastasını görünce büyük mutluluk yaşadı.

Üçüncü yaşına kapıdaki pastanın mumlarını söndürerek giren Nehir ve ailesi, ekiplere teşekkür etti.

Anne Gülsüm İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu ve heyecanlı bir gün yaşadığını söyledi.

Unutamayacakları bir doğum günü anısı olduğunu anlatan İpek, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya sosyal medyadan mesaj gönderdim. Kendisi halkla iç içe olduğu için cevap vereceğini düşündüm. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kızım için doğum günü pastası alamadığımızı söyledim. Kısa sürede cevap verdi ve zabıta ekiplerinin ilgileneceğini söyledi. Gün içinde de zabıta arkadaşları ellerinde pastayla görünce duygulandım. Belediye başkanımıza ve zabıta ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Kızım ve bizim mutluluğumuzun tarifi yok."

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Anahtar Kelimeler:
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca

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