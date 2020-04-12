Konya'da 3 yaşındaki Nehir'in doğum günü pastası zabıtadan

Anne Gülsüm İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu ve heyecanlı bir gün yaşadığını söyledi.

Üçüncü yaşına kapıdaki pastanın mumlarını söndürerek giren Nehir ve ailesi, ekiplere teşekkür etti.

Belediyenin zabıta ekipleri ise küçük kızın yeni yaşını kutlamak üzere temin ettikleri pastayla İpek ailesinin yaşadığı eve gitti.

Merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan yaşayan Gülsüm İpek, 3 yaşındaki kızı Nehir'in doğum günü için kutlama yapmak istedi.

Unutamayacakları bir doğum günü anısı olduğunu anlatan İpek, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya sosyal medyadan mesaj gönderdim. Kendisi halkla iç içe olduğu için cevap vereceğini düşündüm. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kızım için doğum günü pastası alamadığımızı söyledim. Kısa sürede cevap verdi ve zabıta ekiplerinin ilgileneceğini söyledi. Gün içinde de zabıta arkadaşları ellerinde pastayla görünce duygulandım. Belediye başkanımıza ve zabıta ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Kızım ve bizim mutluluğumuzun tarifi yok."

