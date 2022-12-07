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Konya'da 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

07.12.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Akşehir ilçesinde yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Konya'da 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğrugöz Mahallesi'ndeki hırsızlık ihbarlarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, bölgede yaptığı araştırma ve kamera kayıtlarının incelemesi sonucu kimlikleri belirlenen Süleyman G. (26), Cüneyt G. (31), Hazar G. (21) ve Ali K'yi (27) gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 18 su motoru, 60 kilogram eritilmiş bakır kablo, 4 şarjlı matkap, motorlu testere, ses sistemi ve akü bulundu. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Konya Akşehir hırsızlık jandarma

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