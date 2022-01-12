Konya'da 4 kişiyi darbedip cep telefonlarını gasbeden 2 şüpheli yakalandı

Konya'da 4 kişiyi darbederek, cep telefonlarını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde 2 kişinin, farklı zamanlarda yalnız yürüyen 4 vatandaşı darbettikten sonra telefonlarını aldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, yürüttüğü soruşturma neticesinde, 4 farklı olaya karışan şüphelilerin S.K. ile M.M.Ç. olduğunu belirledi.

Kısa sürede yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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