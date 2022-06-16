Konya'da 4. Sufisinema Günleri başladı

Konya'da düzenlenen Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo Yarışması 4. Sufisinema Günleri etkinliği, "Fısıldaşan Kumlar" filmiyle başladı.
Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki sinema günlerinin ilk gösterimine sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.
Filmin yönetmeni Nacer Khemir, AA muhabirine, film için "Filmin esin kaynağı Hazreti Mevlana'dır, yani film gerçek bir ayna gibi oldu. Herkes bir parça aynadır, herkes bir gerçeği, hakikati yansıtır. Bu film de onu anlatıyor." dedi.
Toplam 9 ülkeden 14 filmin gösterileceği festival, yarın Polonyalı yönetmen Krzysztof Kieslowski'nin 1988 yapımı "Dekalog-1" isimli filminin gösterimiyle devam edecek.
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