YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya’da 4. Ulusal Bilim Kampı yapılacak

Konya’da 4. Ulusal Bilim Kampı yapılacak

KONYA HABERLERİ  | 28.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları arasında düzenlenen 4.

Konya’da 4. Ulusal Bilim Kampı yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları arasında düzenlenen 4. Ulusal Bilim Kampı Konya’da gerçekleştirilecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğinde ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenecek kampta, 81 ilden gelecek öğrenciler çeşitli bilimsel alanlarda eğitim alarak yeteneklerini sergileyecek.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün Ulusal Bilim Kamplarının dördüncüsünün 11-14 Şubat arasında Konya’da düzenleneceğini belirterek, kampa Türkiye genelindeki özel program ve proje okullarının katılacağını söyledi.

Öğrenciler bilimsel çalışmalara teşvik ediliyor
Kampa katılacak öğrencilerin Mikro ve Nanoteknoloji, İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi, Eğitimde Dijitalleşme konularında eğitimler alarak yeteneklerini sergileyeceğini kaydeden Başkan Altay, projeyle öğrencilerin gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerilerinin geliştirilmesinin ve bilimsel çalışmalara teşvik edilmelerinin amaçlandığını ifade etti. Eğitim sonrasında öğrencilerin hazırlayacağı projelerin ‘Bilim Kampı Değerlendirme Kurulu’ tarafından değerlendirilerek her konu başlığında dereceye giren okulların ödül ve sergi törenine davet edileceğini belirten Başkan Altay, Konya olarak bu önemli organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Dereceye giren okullar ödüllendirilecek
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğinde, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenecek kamp Meram Fen Lisesinin koordinesinde gerçekleştirilecek. 4. Ulusal Bilim Kampı’nın eğitim aşaması 11-14 Şubat, sergi ve ödül töreni aşaması da 1-3 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 3 Haziran’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek törende dereceye giren okullara toplam 50 bin lira ödül dağıtılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hüyük’te “Haydi Hüyük Elazığ’a el ver” adlı yardım kampanyasıHüyük’te “Haydi Hüyük Elazığ’a el ver” adlı yardım kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Kırsal mahalleler için özel temizlik ekibi kuruldu

Kırsal mahalleler için özel temizlik ekibi kuruldu

Konya Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:27
Sabah
07:51
Öğle
13:08
İkindi
15:51
Akşam
18:14
Yatsı
19:33

Konya Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Beşyol Eczanesi
Karatay
Ebru Eseroğlu Eczanesi
Karatay
Hilal Eczanesi
Karatay
Ayşe Nur Eczanesi
Selcuklu
Esra Ünal Eczanesi
Selcuklu
Meram Eczanesi
Selcuklu
Yeni Onur Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya’da yaban hayvanları için kar üzerine yem bırakıldı

Konya’da yaban hayvanları için kar üzerine yem bırakıldı

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Konyaspor, Brezilyalı golcü oyuncu Rogerio Thuram'ı transfer etti

Konyaspor, Brezilyalı golcü oyuncu Rogerio Thuram'ı transfer etti

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü'ne 153 Bin Fidan Dikilecek

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü'ne 153 Bin Fidan Dikilecek

Uyuşturucu Nakli 'ares'e Takıldı

Uyuşturucu Nakli 'ares'e Takıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.