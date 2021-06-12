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Konya'da 4 yaban keçisini avlayan 3 kişiye 120 bin lira ceza

12.06.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 4 yaban keçisini avlayan 3 kişiye 120 bin lira ceza

Konya'da 4 yaban keçisini avlayan 3 kişiye 120 bin lira ceza

Konya'nın Derebucak ilçesinde 4 yaban keçisini avladıkları gerekçesiyle 3 kişiye 120 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Derebucak ilçesi Antalya-Konya il sınırında kalan Gembos Vadisi Pınarbaşı Mahallesi'nde 3 kişinin yaban keçisi avladığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Savcılıktan alınan arama kararına istinaden jandarma ekipleri ile ihbara konu kişilerin evlerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve müştemilatlarında yapılan aramada vurulduktan sonra kesilmiş 3 yaban keçisi ile duvara asılı yaban keçisi trofesi bulundu, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlılara 120 bin lira idari para cezası uygulandı.

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