YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da 5 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı

Konya'da 5 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı

05.07.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 5 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı

Konya'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde önceki gün kazaya karışan 06 BCA 441 plakalı otomobilin sürücüsü Dilara Ç'nin (19) ehliyetsiz olduğu belirlendi.

"Ehliyetsiz araç kullanmak" suçundan idari para cezası uygulanacağı belirtilen ve hastanede tedavisi süren Dilara Ç. hakkında, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan da adli işlem başlatılacağı bildirildi.

- Olay

Dilara Ç. yönetimindeki 06 BCA 441 plakalı otomobil ile Koray Anık idaresindeki 35 BDP 313 plakalı otomobil, 3 Temmuz'da Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde çarpışmıştı. Kazada 06 BCA 441 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan, Şeval Karabulut, Veli Büyükaydın, Ayşenur Boncuk ve Sait Belgemen kaza yerinde hayatını kaybetmiş, her iki sürücü ile Nisa Nur Karabulut ve Ela Ceylin Anık yaralanmıştı.

Durumları ağır olan yaralılar, Konya'daki hastanelere sevk edilmiş, cenazeler Beyşehir Devlet Hastanesi morgunda otopsileri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilmişti.

Hayatını kaybeden 5 genç ile aynı araçtan yaralı kurtulan 2 gencin, tatil için Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajı'na gittikleri, kazanın dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Yeniden yargılanan Kadir Şeker'e 10 yıl 10 ay hapisGÜNCELLEME - Yeniden yargılanan Kadir Şeker'e 10 yıl 10 ay hapis
Aksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybettiAksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti
Halil Falyalı cinayeti soruşturması tamamlandıHalil Falyalı cinayeti soruşturması tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya

Konya Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:26
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:23
Yatsı
22:02
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Moda kalıplarına meydan okudu! “Şişman bir bebeğim”

Moda kalıplarına meydan okudu! “Şişman bir bebeğim”

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Yetişkin film yıldızı anlattı! ''O kadar büyük görünce...''

Yetişkin film yıldızı anlattı! ''O kadar büyük görünce...''

Herkes merak ediyor! Sırf eşi engelli diye...

Herkes merak ediyor! Sırf eşi engelli diye...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.