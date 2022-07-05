Konya'da 5 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı

Konya'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde önceki gün kazaya karışan 06 BCA 441 plakalı otomobilin sürücüsü Dilara Ç'nin (19) ehliyetsiz olduğu belirlendi.

"Ehliyetsiz araç kullanmak" suçundan idari para cezası uygulanacağı belirtilen ve hastanede tedavisi süren Dilara Ç. hakkında, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan da adli işlem başlatılacağı bildirildi.

- Olay

Dilara Ç. yönetimindeki 06 BCA 441 plakalı otomobil ile Koray Anık idaresindeki 35 BDP 313 plakalı otomobil, 3 Temmuz'da Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde çarpışmıştı. Kazada 06 BCA 441 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan, Şeval Karabulut, Veli Büyükaydın, Ayşenur Boncuk ve Sait Belgemen kaza yerinde hayatını kaybetmiş, her iki sürücü ile Nisa Nur Karabulut ve Ela Ceylin Anık yaralanmıştı.

Durumları ağır olan yaralılar, Konya'daki hastanelere sevk edilmiş, cenazeler Beyşehir Devlet Hastanesi morgunda otopsileri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilmişti.

Hayatını kaybeden 5 genç ile aynı araçtan yaralı kurtulan 2 gencin, tatil için Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajı'na gittikleri, kazanın dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenilmişti.

