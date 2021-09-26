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Konya'da 50'nin üzerindeki camiye "kuş evi" yerleştirildi

26.09.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 50'nin üzerindeki camiye "kuş evi" yerleştirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze ulaşan kuş evleri kültürünü yaşatmak amacıyla kuşlara sıcak yuva kazandırıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğadaki hayvanlarla ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Hayvanlara merhametin, Türk milletinin geleneğinde ve inancında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze ulaşan kuş evleri kültürünü Konya'mızda yaşatıyoruz. Farkındalık oluşturmak amacıyla geçtiğimiz aylarda caddeler, mezarlıklar ve parklardaki ağaçlara kuş evleri monte etmiştik. Son olarak şehir merkezinde bulunan 50'den fazla camiye de taştan yapılmış kuş evlerini yerleştirerek, kuşlara sıcak bir yuva kazandırdık. Şehrimizi kuş evleriyle donatmaya devam edeceğiz inşallah."

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