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Konya'da 6 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

25.08.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 6 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

Konya'da 6 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

Konya'da bir kamyonda, 6 milyon 200 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarda şüphe üzerine bir kamyon durduruldu.

Kamyonun kasasında yapılan aramada, 6 milyon 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Konya'da 6 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
Konya kamyon makaron

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