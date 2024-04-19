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Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin yargılanan 8 sanığa ceza

AA AA
19.04.2024 14:54
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Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi taraflar arasında yaşanan kavgaya ilişkin yeniden yargılanan 8 sanığa, 1 yıl 7 ay ile 5 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden görülen davaya taraf avukatları ve Dedeoğulları ailesinin yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının dinlenilmesinin ardından Lütfi, Ali, Veli, Ali ve İbrahim Keleş ile Yahya, Ramazan ve Ali Çalık'ı 1 yıl 7 ay ile 5 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Karara tepki gösteren Dedeoğulları ailesinin avukatlarından Abdurrahman Karabulut, sanıklara verilen cezaların yetersiz olduğunu savunarak, hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin 30 Temmuz 2021'de öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralanmış, olaya ilişkin 9 kişi hakkında çeşitli suçlamalarla dava açılmıştı.

Sanıklara 2 yıl 9 ay ile 6 yıl 4 ay arasında çeşitli hapis cezaları verilen davada, mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermişti.

İtiraz üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesince incelenerek, verilen karar bozulmuştu.

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