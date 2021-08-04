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Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı M.A. yakalandı

04.08.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı M.A. yakalandı

kONYA (AA) - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı M.A. yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüphelinin, Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı bildirildi.

Zanlı M.A'nın ilçeye bağlı Üçpınarlar Mahallesi'ndeki saklandığı arazide yakalandığı öğrenildi.

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