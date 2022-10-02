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Konya'da 8 firari hükümlü yakalandı

02.10.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 8 firari hükümlü yakalandı

Konya'da çeşitli suçlardan aranan 8 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Konya Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma gibi çeşitli suçlardan haklarında toplamda 91 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlünün bulunduğu adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 8 firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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