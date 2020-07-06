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Konya'da 80 Binde Devr-i Alem Parkı çocuklara bir hafta ücretsiz

KONYA HABERLERİ  | 06.07.2020 23:49 | Son Güncelleme

Konya'da 80 Binde Devr-i Alem Parkı çocuklara bir hafta ücretsiz

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu devrettiği 4. sınıf öğrencisi İlyas Eymen Arı'nın, 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nın, bir haftalığına ücretsiz olması yönünde verdiği talimat yerine getirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, parkın 7 Temmuz'dan itibaren bir hafta süreyle 0-14 yaş arası tüm çocuklara ücretsiz olacağı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm çocukların pandemi süresince gösterdikleri azim, sabır ve kararlılıkla hem kendilerini hem de büyüklerini salgın tehlikesinden koruyarak bu hediyeyi sonuna kadar hak ettiklerini vurguladı.

Tüm çocukları ve aileleri parka davet eden Kavuş, şunları kaydetti:

"Parkımız, çocuklarımız için kapılarını bir kez daha açıyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarından en küçük taviz vermeden herkesi parkımızda hoşça vakit geçirmeye davet ediyorum. Çocuklarımızın tarihi, sanatı, ecdadımızı ve ecdadımızın eserlerini hem öğrenebilecekleri hem de gönüllerince eğlenebilecekleri bu fırsat aynı zamanda çocuklarımıza yeni ufuklar açacaktır."

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