Konya’da 816 gram esrar ele geçirildi

Konya’nın Ereğli ilçesinde narkotik polisinin bir araçta yaptığı aramada 816 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Adana’dan araç ile uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen polis ekipleri, bahse konu aracı Adana-Konya kar ayolu üzerinde durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 816 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, araçta bulunan Ö.Ö. ve R.Ö. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

