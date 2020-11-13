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Konya’da 9 avcıya 41 bin 780 lira ceza

KONYA HABERLERİ  | 13.11.2020 11:30 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde canlı mührelerle avlanan 9 kişiye toplamda 41 bin 780 TL ceza kesildi.Doğa Koruma Milli Parklar 8.

Konya’nın Ereğli ilçesinde canlı mührelerle avlanan 9 kişiye toplamda 41 bin 780 TL ceza kesildi.
Doğa Koruma Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şube Müdürlüğü Ereğli Şefliği ekiplerince canlı mührelerle avlanan 9 kişiye toplamda 41 bin 780 TL idari para cezası uygulandı. Ekipler, avda kullanıldığını tespit ettiği 3 araç ve 1 motosiklete mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el koydu. Canlı olarak ele geçirilen 1 adet şahin, 2 adet atmaca, 15 adet yabani güvercin, 2 adet serçe ve 3 adet bıldırcın inceleme neticesinde, sağlıklı ve doğaya uyum sağlayabilir kanaati oluştuğundan doğaya salındı. Koruma, kontrol faaliyetlerinin aralıksız şekilde devam ettiği bildirildi.

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