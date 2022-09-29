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Konya'da 926 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

29.09.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 926 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

Konya'da 926 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

Konya'nın Karatay ilçesindeki bir iş yerinde 926 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda bir adreste sahte deterjan üretildiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Karatay ilçesindeki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli markalara ait satışa hazır halde 926 kilogram sahte toz deterjan, sahte deterjan üretiminde kullanılan 3 bin 870 kilogram hammadde ve farklı markalara ait bin 179 adet boş ambalaj ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Konya'da 926 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

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