Konya'da Afgan çobanlar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Konya'nın Yunak ilçesinde çobanlık yapan iki Afgan arasında çıkan kavgada biri av tüfeğiyle öldürdü.

Yığar Mahallesi'nde çobanlık yapan Afgan Akbar Y. (40), tartıştığı Osmani G'yi (40) av tüfeğiyle vurdu.

Çevredekilerin yardımıyla Yunak Devlet Hastanesine götürülen Osmani G, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Cinayet şüphelisi Akbar Y, gözaltına alındı.

Yunak İlçe Jandarma Komutanlığında sorgusu süren çobanın kullandığı ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.



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