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Konya’da Afgan uyruklu çobanı öldüren kişi tutuklandı

11.11.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Yunak ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Konya’da Afgan uyruklu çobanı öldüren kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Odabaşı Mahallesi Tutoğlu mevkisindeki mısır tarlasında koyunlarını otlatan Afganistan uyruklu çobanlar, yaklaşan kurtları görünce yanlarında bulunan silahla kurtlara ateş etmek istedi.

Ziyauddin Amini isimli Afgan uyruklu çoban, kurtlara bir el ateş ettikten sonra silahta başka mermi olmadığını söyleyerek, silahı arkadaşı Ulugh Beyik Mohammedqol'a verdi.

Silahı alan Ulugh Beyik Mohammedqol (22) silahta mermi olup olmadığını kontrol ettiği sırada, silahın birden ateş alması sonucu arkadaşı Ziyauddin Amini'yi (38) yaraladı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürülmek üzere ambulansa alınan Ziyauddın Amini yolda hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Ulugh Beyik Mohammedqol, akşam saatlerinde çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Yunak mahallesi odabaşı

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