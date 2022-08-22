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Konya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

22.08.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Dündar yönetimindeki 42 U 2042 plakalı otomobil, Konya-Ilgın kara yolu Şeker Fabrikası mevkisinde ağaca çarptı.

Otomobilde bulunan Mukaddes Dündar ve Emine Acar kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekiplerince Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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