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Konya'da ağıla giren kurtlar 20 koyunu telef etti

KONYA HABERLERİ  | 23.04.2020 14:22 | Son Güncelleme

Konya'da ağıla giren kurtlar 20 koyunu telef etti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağıla giren iki kurt, koyunlardan 20'sini telef etti, birini de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, hayvancılıkla uğraşan Ali Dinç, sabah koyunlara yem vermek için Bahçelievler Mahallesi 1742. Sokak'taki ağılına girdiğinde iki kurt gördü. Dinç'in tüfekle ateş etmesi üzerine kurtlar ağıldan kaçtı.

Kurtların, ağıldaki 65 koyundan 20'sini telef ettiği, birini de yaraladığı öğrenildi.

Tüfek sesleri üzerine dışarı çıkan Dinç'in kayınvalidesi Ayten Pala, koyunların telef olduğunu görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Damadının koyunları kurbanda satmak üzere borçla aldığını anlatan Pala, "Bir sürü mal gitti. Ne ile ödeyecek bunları? Zaten zor durumdaydı. Şimdi ne yapacağız?" diye konuştu.

Ali Dinç'in eşi Tuğba Dinç ise kocasının sabah koyunlara bakmak için evden çıktığını belirterek, "İki kurt varmış. Silaha davrandı ama kaçıp gittiler. Sonra hayvanları bu şekilde bulduk, 20 tane..." dedi.

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Konya Kurt Seydişehir

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