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Konya’da aileler sabah namazında buluşacak

KONYA HABERLERİ  | 07.02.2020 16:58 | Son Güncelleme

Konya’da aileler sabah namazında bir araya gelecek.Cihannüma Derneği tarafından ’Ailece sabah namazında buluşuyoruz’ programı 9 Şubat Pazar günü Sultan Selim Camisinde gerçekleştirilecek.Cihannüma Derneği Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Seleş, Türkiye genelinde düzenlenecek programın Konya Merkez’in yanı sıra 8 Şubat Cumartesi günü Ereğli, Akşehir, Çumra, Seydişehir ve Beyşehir ilçelerininde de yapılacağını söyledi.

Konya’da aileler sabah namazında bir araya gelecek.
Cihannüma Derneği tarafından ’Ailece sabah namazında buluşuyoruz’ programı 9 Şubat Pazar günü Sultan Selim Camisinde gerçekleştirilecek.
Cihannüma Derneği Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Seleş, Türkiye genelinde düzenlenecek programın Konya Merkez’in yanı sıra 8 Şubat Cumartesi günü Ereğli, Akşehir, Çumra, Seydişehir ve Beyşehir ilçelerininde de yapılacağını söyledi. Seleş, "Çocuklarımıza rol model olacak anne ve babalarımızın bir sorumluluğu olduğu düşüncesiyle böyle bir faaliyeti ilimizde gerçekleştireceğiz. Kuşaklar arasındaki bağın güçlenmesi, büyüklerin örnek alınıp, küçüklere örnek olması hedefiyle diyoruz ki; tut çocuğunun elinden, çocuk da tutsun babasının annesinin elinden birlikte yürüsünler camiye“ dedi.
Seleş, tüm aileleri çocuklarıyla beraber camilerde düzenlenecek programa davet etti.

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Konya Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:20
Sabah
07:43
Öğle
13:09
İkindi
16:00
Akşam
18:26
Yatsı
19:43

Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Betül Eczanesi
Karatay
Uğurlu Eczanesi
Karatay
Baha Eczanesi
Selcuklu
Dost Eczanesi
Selcuklu
Nefes Eczanesi
Selcuklu
Nişantaşı Eczanesi
Selcuklu
Sarı Eczanesi
Selcuklu
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