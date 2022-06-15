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Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

15.06.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Kalp ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine gelen Osman Yaşar'ın yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi. Yaşar, ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.

Yaşar, daha sonra helikopterle Konya Şehir Hastanesine nakledildi.

Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi

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