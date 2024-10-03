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Konya'da annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

AA AA
03.10.2024 08:32
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Konya'nın Karatay ilçesinde, tartıştığı annesini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Furkan H. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, savunmasında, öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek tahliyesini istedi.

Taraf avukatının da dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın "üstsoyu kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

OLAY

Yusuf Furkan H, 23 Eylül 2023'te Şemsitebrizi Mahallesi Kınacı Sokak'taki evlerinde tartıştığı annesi Ayfer Akbay'ı (49) av tüfeğiyle öldürmüş, polis ekiplerince yakalanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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