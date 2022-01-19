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Konya'da apartman görevlisini öldüren sanık müebbetle yargılanacak

19.01.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da apartman görevlisini öldüren sanık müebbetle yargılanacak

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde arabası çizildiği gerekçesiyle tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren Ahmet Ünveren hakkında, müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Ünveren'in arabasının çizildiğini fark edince, arabasına göz kulak olmadığı için sinirlendiği apartman görevlisi Adem Topbaş'a tehdit mesajları gönderdiği belirtildi.

Topbaş'ın telefonlara cevap vermemesi üzerine sanığın yine mesaj aracılığıyla, "Seninle görüşeceğiz. Arabamı çizeni de seni de bulacağım." şeklinde ifadeler kullandığı aktarılan iddianamede sanık Ünveren'in de beyanlarına yer verildi.

Savcı iddianamede, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "hakaret" suçundan da 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istediği sanık hakkında "haksız tahrik" indiriminin uygulanmaması gerektiğini belirtti.

İlk haksız tahrik hareketinin sanık Ahmet Ünveren tarafından gerçekleştirildiği tespitinin yer aldığı iddianamede, Ünveren'in Adem Topbaş'ı ikisi öldürücü 4 bıçak darbesiyle yaralamasına rağmen eylemine son vermediği, bu nedenle olayda meşru müdafaadan da söz edilemeyeceği vurgulandı.

Tutuklu sanık Ünveren'in yargılanmasına, mart ayında başlanacak.

- Olay

Karatay ilçesinde Erenler Mahallesi'ndeki sitede oturan Ahmet Ünveren, otoparkta duran otomobilinin çizildiğini fark etmiş, bunun üzerine apartman görevlisi Adem Topbaş ile aracına göz kulak olmadığı için tartışmaya başlamıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ünveren'in bıçakla yaraladığı Topbaş, site yakınlarındaki markete sığınmış, durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Topbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Katil zanlısı Ünveren ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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