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Konya’da araçların ses sistemini çalan 2 şüpheli yakalandı

06.12.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da polis ekipleri park halindeki aracın ses sistemini çalan 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Konya’da araçların ses sistemini çalan 2 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesinde park halindeki bir araçtan ses sisteminin çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri, hırsızlık olayının gerçekleştiği yerde ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Hırsızlık olayına karışan M.T.B. ve A.K. isimli şüpheli şahısları tespit eden polis ekipleri şahısları yakalamak için operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda yakalanan şahıslardan hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenilen A.K. isimli şahsın toplam 24 suçtan kaydı olduğu belirlenirken, şüphelilerden M.T.B.’nin ise 10 suçtan kaydı olduğu anlaşıldı.

Öte yandan, şüphelilerin çaldıkları ses sistemini M.T. isimli şahsa sattıkları bilgisine ulaşan polis ekipleri, şahsı da detaylı bir çalışma sonucu kısa sürede yakaladı. Söz konusu şüpheliye suç eşyasını satın almaktan işlem yapılan, M.T.’nin ise 10 suçtan kaydı olduğunu tespit etti. Hırsızlığı gerçekleştiren M.T.B. ve A.K. isimli şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

M.T.’nin ise ifadesi alınarak ele geçirilen ses sistemi sahibine teslim edildi. Araç sahibi çalınan eşyasının kısa sürede bulunmasından dolayı polislere teşekkür etti.

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