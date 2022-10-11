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Konya'da araçlarında kokain ele geçirilen çift tutuklandı

11.10.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da araçlarında kokain ele geçirilen çift tutuklandı

Konya'da yol uygulamasında bir araçta 2 kilo 961 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktalarından birinde bir otomobili durdurdu.

Araçtan inen Tarık E. ile eşi Serap E'nin durumundan şüphelenen ekipler, hassas burunlu narkotik köpeği "Alex" ile otomobilde yaptıkları aramada, koltukların alt kısmına gizlenmiş 2 kilo 961 gram kokain buldu.

Gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Konya karı koca

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