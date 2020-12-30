Konya’da Aralık ayında çilek hasadı

Konya’nın Hüyük ilçesinde Aralık ayının son günlerinde çilek hasadı yapıldı.

Hüyük ilçesinin çilek üretiminde son yıllarda önemli hamle yapan kırsal mahallelerinden olan Suludere Mahallesinde bu yıl çilek üretimi yüz güldürdü. Suludere Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan, yaz döneminde nüfusu bin 700’lere ulaşan yerleşim merkezinde yaşayan mahalle sakinlerinin yüzde 80’lik bölümünün çilek üretimi ile geçimini sağladığını dile getirdi. Çilek üretiminin pandemi döneminde de yetiştiricisine iyi gelir imkanı sağlaması nedeniyle yöre halkının gözde bir ürünü haline geldiğini aktaran Erdoğan, yerleşim merkezinde bu yılki üretimin 100 tonu aştığını belirtti. Bu yıl mevsim şartlarının da uygun gitmesi nedeniyle üretim kapasitesinin önceki yıllara göre artış gösterdiğini ve Aralık ayında bile çilek bahçelerinde hasadın sürdüğüne vurgu yapan Erdoğan, "Hüyük ilçesinde, mevsim normalleri üzerinde seyreden havalar nedeniyle kış mevsiminin başlangıç ayı olan Aralık’ta bile üreticimiz bahçesinde hasat yaparak ürün almaya devam etti. Üreticimiz, ürününü olası donun etkilerinden korumak için tülle örtü yaparak üzerini kapamak suretiyle Aralık ayında da ürün toplamayı başardı. Bir üreticimiz 20 Aralık’ta mahallemizdeki bahçesinden topladığı çileği Konya ve İstanbul illerine gönderdi. Bu, 2020 yılının noktayı koyduğumuz yöremizdeki son çilek hasadı oldu. Yerleşim merkezimizde çilek üretimi halen açık alanlarda yapılıyor. Hedefimiz, inşallah Konya’da çileğin başkenti olarak nitelendirilen Hüyük ilçemize bağlı Suludere Mahallemizde çilek üretimini yılın 12 ayında da yapabilmek. Bunun için önümüzdeki yıl bölgemizde kapalı seralarda da üretime geçmeyi planlıyoruz. Hüyük ilçemizde, Suludere Mahallemizde ve üretim yapan diğer mahallelerimizde çilek üretimine geçmişten bu yana verdiği desteklerden ve bu noktalara gelmesinde çok önemli katkıları olan Hüyük Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem’e ve Büyükşehir Belediyemize, ilçe kaymakamımıza, ilçe tarım ve orman müdürlüğümüz ile devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarına teşvik ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mahallemizde artık hayvancılıkla uğraşan ailelerimiz bile çilek üretimine yönelmeye başladı” diye konuştu.



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