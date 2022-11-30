YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya’da aranan 14 şahıs polisin operasyonlarıyla yakalandı

Konya’da aranan 14 şahıs polisin operasyonlarıyla yakalandı

30.11.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, tehdit ve yağma gibi birçok suçtan aranması olan 14 kişi polisin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, tehdit, yağma ve gasp gibi birçok suçtan aranması olan 14 şahsın peşine düştü. Polis ekipleri, şahısların gizlendikleri adresleri tespit ederek operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, yağma suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C. ile hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan 14 şahsın hırsızlık suçundan 73 yıl, yağma suçundan 20 yıl, kasten öldürme suçundan 18 yıl ve diğer suçlardan 27 yıl olmak üzere toplam 138 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 kişi cezaevine gönderilirken, 6 kişi de adli makamlara teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya’da 6 kişinin ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasındaKonya’da 6 kişinin ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında
Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan genç öldüElazığ’da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
Ağaçlık alana uçan otomobil alev alev yandı: 1’i polis 2 kişi hayatını kaybettiAğaçlık alana uçan otomobil alev alev yandı: 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 30 Kasım Çarşamba

İmsak
06:13
Sabah
07:38
Öğle
12:44
İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
18:59
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.