Konya’da aranan 14 şahıs polisin operasyonlarıyla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, tehdit, yağma ve gasp gibi birçok suçtan aranması olan 14 şahsın peşine düştü. Polis ekipleri, şahısların gizlendikleri adresleri tespit ederek operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, yağma suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C. ile hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan 14 şahsın hırsızlık suçundan 73 yıl, yağma suçundan 20 yıl, kasten öldürme suçundan 18 yıl ve diğer suçlardan 27 yıl olmak üzere toplam 138 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 kişi cezaevine gönderilirken, 6 kişi de adli makamlara teslim edildi.

