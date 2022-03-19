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Konya'da aranan araçta baygın yatan şüpheliyi itfaiye ekipleri çıkardı

19.03.2022 04:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da aranan araçta baygın yatan şüpheliyi itfaiye ekipleri çıkardı

Konya'nın Karatay ilçesinde, kilitli bir araçta hareketsiz yatan zanlı, polis ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Gün içinde silahlı kavgaya karıştığı için polis ekiplerince aranan 42 CEZ 15 plakalı araç, Orhangazi Mahallesi İskender Caddesi'nde bulundu.

Ekipler, aracın arka koltuğunda bir kişinin baygın halde yattığını görünce, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, aracın arka camını kırarak, hareketsiz yatan F.İ'yi dışarı çıkardı.

Araçtan çıkarılırken kendine gelen F.İ, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

Aracın kiralık olduğu öğrenildi.

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